Mehrere Mülltonnen sind am Donnerstag um 18.45 Uhr in der Rohrlachstraße (Nord) in Brand geraten. Laut Polizei standen die Abfallbehälter im Innenhof eines Mehrparteienhauses. Durch das Feuer verrauchte das Treppenhaus. Zwei Bewohner mussten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Ermittlungen zur Ursache laufen. Immer mal wieder ist es in den vergangenen Wochen in Ludwigshafen zu Mülltonnenbränden gekommen.