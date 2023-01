In einem Hinterhof in der Bismarckstraße 100 in der Innenstadt stand laut Polizei am frühen Sonntag kurz vor 3 Uhr eine Mülltonne in Flammen. Dadurch fing auch ein in unmittelbarer Nähe geparktes Auto Feuer. Ein weiteres Fahrzeug wurde leicht beschädigt, am dortigen Gebäude entstand an der Hausfassade leichter Sachschaden. Die Schadenshöhe sowie die Brandursache sind noch unklar. Das Fachkommissariat der Kriminalinspektion ermittelt und sucht Zeugen. Kontakt: Telefon 0621 9630. Besonders interessant wären Hinweise, ob sich gegen 2.45 Uhr Personen im Hinterhof des Anwesens aufhielten, so die Polizei.