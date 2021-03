Die Polizei ermittelt weiter zu den gehäuften Mülltonnenbränden in Oggersheim seit Jahresbeginn. Bis Anfang März waren es bereits elf Taten gewesen. Auch acht Brände im vergangenen Jahr können vermutlich der Serie zugeordnet werden, wie Martin Baumann, Leiter der Polizeiwache Oggersheim, vor einigen Wochen gegenüber der RHEINPFALZ sagte.

Nach drei Wochen Pause erneut Taten

Nachdem dann etwa drei Wochen lang nichts passiert war, brannte am vergangenen Wochenende erneut ein Mülleimer im Stadtteil: gegen Mitternacht und in der Schillerstraße. Am Dienstagabend um 22.20 Uhr stand dann ein Altkleidercontainer in der Stadtgartenstraße in Flammen. Ein Zeuge gab an, er habe kurz vor dem Brand einen Mann vom Container weggehen gesehen. Dieser sei zwischen 35 und 40 Jahren alt und mindestens 1,90 Meter groß. Er habe eine Glatze und sei dunkel gekleidet gewesen.

Nicht alle Taten müssen zusammen gehören

Martin Baumann sagt allerdings: Ob der angezündete Altkleidercontainer wirklich in Zusammenhang mit den vorherigen Taten stehe, könne man nicht sagen. Fest steht: Die Polizei ermittelt weiter. Man habe zwischenzeitlich „sehr intensiv Maßnahmen gefahren, mit sehr viel Personal“, sagt Baumann. Man sei „auf einem guten Stand“, habe aber den oder die Täter noch nicht identifizieren können. Die Polizei bittet daher weiter um Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.