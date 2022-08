Mehrere Brände hat es am Samstagnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr in der Ludwigshafener Innenstadt gegeben. Ein bislang unbekannter Täter zündete nach Polizeiangaben mehrere Mülltonnen an. Es brannte in der Berliner Straße, der Kaiser-Wilhelm-Straße, der Maxstraße sowie an der Prälat-Walzer-Passage. Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Tatorte blieben bis zum Sonntag zunächst erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621 963-2122.