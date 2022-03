Vier Mülltonnen in der Kropsburgstraße (Mundenheim) sind laut Polizei am Mittwoch um 3 Uhr in Brand geraten. Die Ursache dafür ist noch unklar. Drei der vier Tonnen brannten komplett aus. Die Polizei geht von einer Sachbeschädigung aus und sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.