Aus bislang ungeklärter Ursache brach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einer Grünfläche in der Richard-Dehmel-Straße (Süd) ein Brand aus. Wie die Polizei berichtet, standen gegen 2 Uhr mehrere Mülltonnen sowie Sperrmüll in Flammen. Das Feuer beschädigte die Hausfassade und die Glasscheiben eines angrenzenden Mehrfamilienhauses. Außerdem wurden drei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Bewohner des betroffenen Wohnhauses wurden von den Einsatzkräften evakuiert, konnten jedoch kurz darauf wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Richard-Dehmel-Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de bei der Kriminalpolizei zu melden.