Zwei Mülltonnen in der Kärntner Straße (Gartenstadt) haben laut Polizei am Mittwoch gegen 19.45 Uhr gebrannt. Vermutlich wurden sie vorsätzlich angezündet. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise: Telefon 0621 963-2122.