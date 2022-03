Aus bislang ungeklärter Ursache hat am Samstag um 23.15 Uhr eine Mülltonne in der Bürgermeister-Fries-Straße in Edigheim gebrannt. Laut Polizei löschten Anwohner das Feuer bereits, bevor die Feuerwehr eintraf. So konnte verhindert werden, dass sich der Brand auf ein Wohngebäude ausweitete. Verletzt wurde niemand. Es ist nicht der erste Mülltonnenbrand in den vergangenen Tagen. 25.000 Euro Schaden waren nach einem Mülltonnenbrand am 13. März in der Rottstraße in Süd entstanden. Es gab Brandschäden an der angrenzenden Fassade. Am 16. März waren vier Mülltonnen in der Mundenheimer Kropsburgstraße betroffen. Zeugenhinweise zum jüngsten Brand in Edigheim an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.