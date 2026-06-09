Unbekannte haben in Ludwigshafen eine Mülltonne angezündet. Nach Angaben der Polizei brannte der Abfall in der Mußbacher Straße ( Gartenstadt) in der Nacht auf Dienstag kurz nach Mitternacht. Die Flammen griffen dabei auch auf ein Gebüsch über. Einsatzkräfte der Polizei stoppten den Brand zunächst mit eigenen Mitteln, die Berufsfeuerwehr löschte ihn endgültig. Bei den Löscharbeiten verteilte sich Asche in der Umgebung. Wer an seinem geparkten Auto Schäden feststellt oder Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen hat, sollte sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 melden: Telefon 0621 963-24150 oder E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de. rhp