Unbekannte haben laut Polizei am Sonntag gegen 23.30 Uhr mehrere vor einem Wohnhaus in der Emy-Roeder-Anlage (Rheingönheim) stehende Mülltonnen angezündet. Durch einen Anwohner wurde der Brand rechtzeitig entdeckt, sodass das Feuer nicht auf ein neben den Tonnen geparktes Motorrad übergriff. An der Hausfassade hatten die Flammen bereits erste Spuren hinterlassen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.