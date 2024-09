Ein 43-jähriger Mann hat am Samstag, 21. September, gegen 8 Uhr auf dem Jacob-von-Lavale-Platz (Süd) in Ludwigshafen am Rhein zwei Personen bemerkt, die sich an abgeladenem Müll zu schaffen machten. Nach Angaben der Polizei sprach der Mann die beiden an, was zu einem Streit führte. Einer der beiden Personen griff den Mann daraufhin mit einer PVC-Stange und der Faust an. Der Angreifer schlug ihm mehrfach auf den Rücken und ins Gesicht.

Polizei schnappt den Angreifer

Der Geschädigte alarmierte die Polizei, woraufhin der Täter flüchtete. Die Polizei konnte den Flüchtigen später in der Heinrich-Heine-Straße festnehmen. Nach eigenen Angaben hatte der Täter vor dem Vorfall Cannabis und Medikamente eingenommen. Zur Überprüfung seiner Schuldfähigkeit wurde eine Blutprobe entnommen.