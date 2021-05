Am Müllheizkraftwerk in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße soll im kommenden Jahr ein zweiter Falkenhorst angebracht werden, wie die Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) mitteilt. Er soll an der Westseite des Kraftwerks hängen und in Zusammenarbeit mit der Ornithologischen Beobachtungsstation Orbea aufgehängt werden. Im bisherigen Falkenhorst wurde, wie berichtet, zum wiederholten Male Nachwuchs gesichtet: Sechs kleine Turmfalken haben dort in diesem Jahr das Licht der Welt erblickt. Beobachtet werden können sie über die Webcam unter www.gml-ludwigshafen.de/falkenhorst-webcam. Für die Zukunft denke man auch über eine Innen-Webcam nach, heißt es von der GML.