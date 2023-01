Ein neuer Müllkessel ist in Betrieb, dafür muss ein ausrangierter weichen. Auf dem Gelände des Müllheizkraftwerks in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße wird derzeit ein entsorgungsreifer Kessel von einem auf Rückbauten spezialisierten Unternehmen Stück für Stück zerlegt und aus der Anlage gehoben.

Am Ausleger des Schwerlastkrans „Wotan“ hängen bis zu 15 Tonnen schwere Oberteil des vierten Kesselzuges. Die Rückbauarbeiten sollen im März beendet sein. Danach wird das Kesselhaus umgebaut, um einen weiteren neuen Kessel montieren zu können. Dieser soll Ende 2024 in Betrieb gehen. Er ergänzt dann den Müllkessel 4, der kurz vor Weihnachten in Regelbetrieb gegangen war.