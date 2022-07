Test bestanden: Im neuen Müllkessel des Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) ist am Dienstag der erste Abfall verbrannt worden.

Wie der Betreiber weiter mitteilte, ist damit nach 15 Monaten Vorarbeit ein Meilenstein bei der Modernisierung der Anlage erreicht. Rekordverdächtig schnell sei der Kessel von April bis September 2021 montiert worden. Nachdem danach Rohre verlegt sowie Elektro- und Leittechnik installiert war, konnten im Juni die beiden Ölbrenner gestartet werden. Über sie wird der Grundbetrieb des Kessels gesteuert. Für den Regelbetrieb reicht der Wärmeinhalt des Abfalls.

Nach einer Schrecksekunde am Montag hat der Greifer im Müllbunker tags darauf störungsfrei Restmüll in den Aufgabetrichter von Müllkessel 4 geben können. Danach brannte das erste Müllfeuer auf dessen Rost.

In den nächsten Wochen will der Anlagenbauer den neuen Müllkessel „einfahren“. Nach dieser Phase will die GML den neuen Müllkessel 4 im Spätsommer abnehmen und in regulären Betrieb nehmen.