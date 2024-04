Die Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) hat bei der Müllverbrennung auch im vergangenen Jahr die gesetzlich vorgeschriebenen Abgaswerte eingehalten. Das teilt das Unternehmen mit.

Die Emissionen hätten bei den Jahresmittelwerten weit unter den gesetzlich vorgeschriebenen Werten gelegen, was auf die aufwendige Abgas-Reinigung im Müllheizkraftwerk zurückzuführen sei. Die Schadstoffe bei der Verbrennung von Restmüll würden entweder wirksam im Feuer zerstört oder durch die Rauchgas-Reinigung zurückgehalten und dann als Filterstaub besonders entsorgt, so die GML

Die Stickoxid-Emission lag demnach bei einem Jahresmittelwert von zirka 83 Milligramm (ein tausendstel Gramm) pro Kubikmeter Abgas; verglichen mit dem gesetzlichen Grenzwert von 100 Milligramm Stickoxid pro Kubikmeter Abgas sei die vom Gesetzgeber zugelassene Emission also nur zu 83 Prozent ausgeschöpft worden. Bei Kohlenmonoxid sei die zugelassene Emission nur zu 32 Prozent ausgeschöpft worden. Noch stärker sei dieser Effekt bei Quecksilber gewesen: Die Emission lag bei einem Jahresmittelwert von 0,8 Mikrogramm (ein millionstel Gramm) pro Kubikmeter Abgas. Der Grenzwert liege bei 30 Mikrogramm. Das Müllheizkraftwerk liege damit zu 97 Prozent unter dem gesetzlich zulässigen Grenzwert.

Weit unter gesetzlichen Höchstwerten

Bei den Umweltgiften Dioxine und Furane seien die Grenzwerte noch weiter unterschritten worden: Die Dioxin-Emission liege bei einem Jahreswert von 0,001 Nanogramm (ein milliardstel Gramm) pro Kubikmeter Abgas. Erlaubt sei ein Grenzwert von 0,1 Nanogramm. Das Müllheizkraftwerk lag damit zu 99 Prozent unter dem gesetzlich zulässigen Grenzwert. Einer Dioxin-Konzentration von 0,001 Nanogramm würde es entsprechen, wenn man 16 Stück Würfelzucker (3 Gramm pro Stück) im gesamten Wasser des Bodensees auflösen würde, verdeutlicht die GML die Werte.

Im Müllheizkraftwerk wird der Abfall von rund einer Million Menschen verbrannt. In der GML haben sich Kommunen aus der ganzen Region zusammengeschlossen – darunter auch Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis. Das Unternehmen ist im kommunalen Besitz und fast vollständig mit der Verbrennung des Mülls der beteiligten Kommunen ausgelastet. Im ersten Halbjahr 2023 sind über 100.000 Tonnen Restmüll entsorgt worden. Seit einigen Jahren wird das 1967 in Betrieb genommene Kraftwerk modernisiert. In der Anlage wird Hochdruckdampf gewonnen, der von den Technischen Werken Ludwigshafen (TWL) in Strom und Fernwärme umgewandelt wird.