Im Hemshof (Hartmannstraße) hat eine Auto-Fahrerin laut Polizei am Mittwoch gegen 9.45 Uhr ein Müllfahrzeug beschädigt und ist danach davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die bislang unbekannte Frau saß am Steuer eines weißen Audi Q5. Sie wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, langes schwarzes Haar, schlank. Das Auto soll ein Ludwigshafener Kennzeichen gehabt haben. Am Müllwagen entstand etwa 500 Euro Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.