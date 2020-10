Vermutet wurde es schon länger, jetzt hat es auch die Geschäftsleitung bestätigt: Der Drogeriemarkt Müller gibt seine beliebte Filiale am Rathausplatz auf, wenn der Konzern, wie angekündigt, im ersten Halbjahr 2021 einen neuen Laden in der Rhein-Galerie eröffnet. Es handele sich um einen Umzug, in Ludwigshafen werde keine zusätzliche Filiale eröffnet, teilte eine Sprecherin der Firmenzentrale in Ulm auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Das ist bitter für das Umfeld am Rathausplatz. Denn Müller belegt hier ein zweistöckiges Ladenlokal neben der Post. Die weiteren angrenzenden Geschäftsräume, die bis zur Eröffnung der Rhein-Galerie vor zehn Jahren vom schwedischen Modelabel H&M belegt waren, stehen seither leer. Das Rathaus-Center soll Ende 2021 geschlossen und dann samt Rathausturm abgerissen werden. Die Zukunft des Areals ist derzeit noch offen.