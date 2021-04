„28 Brände sind weitaus mehr als gespielte Streiche.“ So kommentiert Daniel Beiner, Vorsitzender der Oggersheimer CDU und stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, die Situation um die Oggersheimer Brandserie, die den Stadtteil seit einigen Monaten beschäftigt und nun aufgeklärt scheint. „Insofern sind wir als CDU und als Bürger unseres schönen Stadtteils der Polizei, Martin Baumann und seinem Team sehr dankbar für ihre wertvolle Arbeit und ihren Ermittlungserfolg. Ebenso zeigt sich, wie wichtig es ist, als Bewohner, als Nachbar, als Mitglied der Stadtgesellschaft, Augen und Ohren offen zu halten und bei Bedarf die Polizei zu informieren“, so Beiner. „Wir hoffen, dass es sich um einen Einzeltäter handelt und jetzt wieder mehr Ruhe einkehrt“, ergänzt Andreas Gebauer, Fraktionssprecher im Ortsbeirat.

„Wir lassen nicht locker“

„Der hohe Sachschaden ist die eine, die Gefahr für die Mitmenschen die andere, schwerwiegendere Seite. Jeder sollte sich in unserem Stadtteil und in der Stadt sicher und wohl fühlen können. Dazu haben wir als CDU immer wieder Anträge und Maßnahmen über den Ortsbeirat und Stadtrat in den politischen Prozess eingebracht und werden hier nicht locker lassen“, versprechen Beiner und Gebauer abschließend.

28-Jähriger wohl für 28 Taten verantwortlich

20 Mal in diesem und acht Mal im vergangenen Jahr soll ein 38-jähriger Oggersheimer in seinem Stadtteil Müllbehälter angezündet haben. Davon gehen Polizei und Staatsanwaltschaft aus, denen zu dieser Brandserie ein Ermittlungserfolg gelungen ist.