In einer Schule in der Mühlaustraße (Edigheim) hat am Montagabend ein Mülleimer gebrannt. Der Polizei wurde der Brand gegen 19.30 Uhr gemeldet. Sachschäden entstanden durch Rußentwicklung in dem Chemiesaal, vor dem der Mülleimer stand, sowie durch Hitzeentwicklung unmittelbar um den Mülleimer herum.

Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unbekannt. Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621 963-2773.