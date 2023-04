10.000 Euro Sachschaden hat laut Polizei am Dienstag kurz vor Mitternacht der Brand mehrerer Mülleimer in Oggersheim verursacht. Die Eimer standen auf dem Parkplatz eines Bekleidungsdiscounters in der Bachgasse. Durch das Feuer brannten die Behälter vollständig aus. Außerdem wurden ein angrenzendes Mauerwerk, die Fassade des Geschäfts sowie ein parkendes Auto beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Zeugenhinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2222.