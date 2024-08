In der Neonstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarau hat am Dienstagmorgen ein Müllcontainer gebrannt. Dabei wurde ein Mensch verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei dem Brand, der kurz nach 9.30 Uhr gemeldet wurde, auch eine Hausfassade beschädigt. Ein Bewohner des Hauses habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten und sich in medizinische Behandlung begeben müssen. Den Schaden schätzt die Polizei auf knapp 3000 Euro.