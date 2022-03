Unbekannte haben laut Polizei am Sonntag einen Müllcontainer in der Langgewann-Grundschule in Oggersheim in Brand gesteckt. Die Feuerwehr löschte die Flammen gegen 23.30 Uhr, die auf einen weiteren Müllcontainer übergegangen waren. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963 2222.