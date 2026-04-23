Mit „Stretch Clean Up“ verbindet der Marketing-Verein Ludwigshafen Umweltengagement und Fitness. Die Müllsammelaktion startet bald wieder im Maudacher Bruch.

Beim Müllsammeln gleich etwas für die Beweglichkeit tun: Der Marketing-Verein Ludwigshafen setzt sein Format „Stretch Clean Up“ im Maudacher Bruch fort. Mitmachen kann, wer das Naturschutzgebiet von Abfall befreien und zwischendurch bei angeleiteten Übungen aktiv sein möchte.

Am Freitag, 9. Mai, 10 bis 12 Uhr, geht es los. Treffpunkt ist der Parkplatz in der Riedstraße 1. Nach einem gemeinsamen Aufwärmen unter freiem Himmel ziehen Teilnehmer in Kleingruppen los und sammeln in verschiedenen Bereichen des Maudacher Bruchs Müll ein, kündigt die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft an.

Zwischen den Sammelaktionen sind Übungen zur Dehnung, Streckung und Mobilisierung vorgesehen. Die Übungsleitung übernimmt der TV Rheingönheim. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) stellt Müllzangen bereit. Die Veranstaltung findet als Teil der Aktion Saubere Stadt statt. Unterstützt wird sie von GAG Ludwigshafen, BASF Wohnen + Bauen, der Sparkasse Vorderpfalz und dem WBL.