Wegen der Corona-Pandemie muss die Krebsgesellschaft ihre Angebote für Patienten umstellen, da diese zur Covid-19-Risikogruppe gehören. Demnächst starten wieder zwei Online-Kurse für Betroffene.

Viele Krebspatienten haben mit ausgeprägter Erschöpfung und Abgeschlagenheit zu kämpfen. Das sogenannte Fatigue-Syndrom zählt Experten-Schätzungen zufolge zu den häufigsten Begleiterscheinungen bei Krebs. Dabei fühlen sich Betroffene oft noch Wochen oder Monate nach einer abgeschlossenen Krebsbehandlung schlapp und müde. Dies kann die Lebensqualität beeinträchtigen. Daher bietet die Krebsgesellschaft mit Psychoonkologin Lena Maria Mangerich einen Kurs an, der sich mit Strategien zum Umgang mit dem Fatigue-Syndrom befasst. Maximal acht Personen können an dem Online-Kurs teilnehmen. Das erste virtuelle Treffen findet am Montag, 14. September, von 14 bis 16 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro, Mitglieder der Krebsgesellschaft zahlen 24 Euro.

„Positive Effekte“

Am Mittwoch, 16. September, startet das zweite Online-Angebot. Dabei geht es um Yoga. Der Kurs ist für acht Wochen konzipiert und richtet sich an alle, die von einer Krebserkrankung betroffen sind oder waren.

Krebs ist eine starke physische und psychische Belastung. Hier setzt Yoga an, denn es hat auf viele Menschen eine beruhigende und ausgleichende Wirkung. Müdigkeit und Erschöpfung können durch die Übungen reduziert, den Folgeerscheinungen von Stress kann entgegengewirkt werden. Gleichzeitig werden in den Einheiten Kraft, Flexibilität, Gleichgewichtssinn und Muskelausdauer trainiert. „Somit kann Yoga positive Effekte sowohl auf die psychische als auch auf die physische Gesundheit haben“, sagt Kursleiterin Sarah Lonsdorfer, die zertifizierte Yogalehrerin ist. Sie hat das Programm auf die besonderen Erfordernisse krebskranker Menschen abgestimmt. Die Übungseinheiten finden immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 56 Euro (für Mitglieder der Krebsgesellschaft 46 Euro).

Anmeldungen sind für beide Angebote unter Telefon 0621/578572 oder per E-Mail an ludwigshafen@krebsgesellschaft-rlp.de erforderlich. Benötigt werden ein Laptop, PC oder Tablet mit integrierter Kamera, Lautsprecher und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung.