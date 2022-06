Anwohner haben am verlängerten Pfingstwochenende einen Wildschwein-Frischling im Stadtpark im Bereich der Sportanlagen gesichtet und die Behörden informiert. Die Stadt hat daraufhin Streifen des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) losgeschickt, um das junge Wildschwein und mögliche Artgenossen ausfindig zu machen. Trotz mehrfacher Kontrollen sei es nicht gelungen, die Tiere zu sichten. Die Stadtverwaltung will aber nicht ausschließen, dass sich eine Bache mit Frischlingen in dem 28 Hektar großen Park aufhält. Die Verwaltung weist Besucher der Grünanlage darauf hin, dass sie bei einer Begegnung mit Wildschweinen ruhig stehen bleiben und sich dann langsam zurückziehen sollten. Durch heftige Bewegungen und lautes Schreien könnten sich die Tiere unter Umständen bedroht fühlen. Werde den Wildschweinen die Möglichkeit zum Rückzug geboten, sei die ungewollte Begegnung meist ohne Zwischenfälle zu lösen. Hunde sollten außerdem unbedingt angeleint bleiben. Die Stadtverwaltung bittet die Bürger bei Sichtungen umgehend den KVD, Telefon 0621 504-3471, oder die Polizei, Telefon 0621 963-2122, zu verständigen. In der Vergangenheit wurden auf der Parkinsel bereits Wildtiere wie Rehe und Füchse gesichtet.