Am Donnerstagabend soll ein Mann gegen 18 Uhr im Parkhaus Bürgerhof (Mitte) überfallen worden sein. Eine Zeugin hatte zu diesem Zeitpunkt laut Polizei einen rund 70 Jahre alten Mann in dem Parkhaus am Boden liegend vorgefunden. Der Mann habe ihr berichtet, dass er überfallen worden ist, sei dann aber weggegangen. Weil die Zeugin den Sachverhalt bei der Polizei meldete, wurden jetzt Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten insbesondere den Mann, der laut Aussage der Zeugin graues Haar hat und ein weiß-grau kariertes Hemd trug oder andere Personen die Hinweise geben können, sich unter Telefon 0621/ 963-2122 zu melden.