In einem Waldstück bei Mannheim-Käfertal wurde am Mittwoch eine Leiche gefunden. Die Polizei gibt erste Informationen bekannt.

Eine Spaziergängerin hat am Mittwochmorgen um kurz nach 8 Uhr eine Frauenleiche in der Nähe des Mannheimer Karlstern im Käfertaler Wald gefunden. Das meldet die Polizei Mannheim am Mittwochabend. Aufgrund der Auffindesituation könne derzeit eine Gewalttat nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Die Ermittler hätten das Gebiet rund um den Auffindeort weiträumig abgesucht.

Weitere Informationen am Donnerstag?

Wie alt das Opfer ist, dazu macht die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage keine Angaben. Bisher wurden Zeugen vernommen und Spuren gesichert, sagte die Sprecherin des Präsidiums am Abend. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, so die Sprecherin. Im Laufe des Donnerstag könnten dann weitere Informationen veröffentlicht werden.

Die Hintergründe des Todes der Frau sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1744444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.