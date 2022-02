Die Ludwigshafener Stadtverwaltung begrüßt die Entscheidung der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, wonach das geplante Möbelhaus Höffner in Oggersheim mit den Zielen der Landes- und Regionalplanung vereinbar ist.

Die Entscheidung der SGD bestätige auch das Einzelhandelskonzept der Stadt, das die planerische Grundlage für die Ansiedlung von Höffner bilde, so die Verwaltung. Das entsprechende Bebauungsplanverfahren „Nördlich der Dürkheimer Straße West“ – für das der Stadtrat am 21. Juni 2021 schon den Änderungs- und Offenlagebeschluss gefasst hatte – werde nun fortgeführt, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Gestartet werde die Offenlage am 3. März. Bis einschließlich 5. April sollen dann die Planunterlagen öffentlich für alle Interessierten ausliegen. Einzusehen seien sie innerhalb dieses Zeitraums aber auch im Internet.

Widerspruch aus Frankenthal

Widerspruch zum geplanten Höffner-Einrichtungshaus mit einer Verkaufsfläche von jetzt erlaubten 14.300 Quadratmetern war im Vorfeld der Entscheidung der SGD Süd aus Frankenthal gekommen – dort hatte man eine zu hohe Verkehrsbelastung für den Vorort Eppstein sowie eine zu große Konkurrenz für das Frankenthaler Möbelhaus Ehrmann befürchtet. Die SGD argumentiert jedoch, dass Ludwigshafen ein Oberzentrum ist, in dem solche Gewerbeansiedlungen üblich seien – und gab grünes Licht.