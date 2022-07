Unbekannte haben laut Polizei zwischen Samstag und Montag Sommermöbel gestohlen, die vor einem Möbelhaus in der Industriestraße (Friesenheim) ausgestellt waren. Ein abgeschlossenes Pedelec (Wert: 1500 Euro) ist am Samstag aus einem Hof am Bürgermeister-Zorn-Platz (Oppau) entwendet worden. In der Nacht auf Montag wurden Teile eines Supermarkt-Zauns in der Von-Kieffer-Straße (Gartenstadt) demontiert. Schaden: 6000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 oder -2122.