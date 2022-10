Ein Vogel hat einen Flugunfall mit Folgen in Ludwigshafen gehabt. Er ist im Müllheizkraftwerk mit einem Teil der Anlage zusammengestoßen und saß dann ganz benommen auf dem Boden. Die GML-Mitarbeiter haben den Raubvogel in der Nähe der Werkstatt gefunden. Er sei ganz benommen gewesen, berichten sie. Was tun? Zum Glück gibt’s in Ludwigshafen einen Mann, der sich mit Vögeln richtig gut auskennt. Er heißt Klaus Eisele, ist Umweltbeauftragter der Stadt und Orbea-Chef. Die Abkürzung steht für einen vogelkundlichen Arbeitskreis, der sich zu einer Naturschutzgruppe entwickelt hat und im Maudacher Bruch auch eine Vogelbeobachtungsstation betreibt. Jedenfalls kam Klaus Eisele sofort zum Müllheizkraftwerk und sah auf einen Blick, dass es sich um einen verletzten Mäusebussard handelt, der wohl beim Jagen den Unfall hatte. Er packte den Raubvogel in eine Transportbox und brachte ihn in die Greifvogelstation des Naturschutzbunds nach Haßloch, wo er jetzt wieder aufgepäppelt wird. Bei der GML haben sie übrigens ein großes Herz für Vögel. Denn die Leute dort haben für Falken eine eigene Wohnung gebaut, Experten nennen das Horst. Und die Falken kommen dort tatsächlich hin, legen Eier und ziehen ihren Nachwuchs groß – mitten in der Stadt in einer riesigen Industrieanlage.