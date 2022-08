Zwischen einem 25-Jährigem und einer fünfköpfigen Männergruppe ist es am Freitagabend in der Heidelberger Weststadt kurz vor 23 Uhr in einer S-Bahn zunächst zu einem Gerangel gekommen. Als die Bahn am Willy-Brandt-Platz anhielt, verlagerte sich die Auseinandersetzung ins Freie. Dort schlugen die Männer den 25-Jährigen nieder und traten auf ihn ein. Hinzueilende Zeugen informierten die Polizei und den Rettungsdienst. Die Unbekannten flüchteten zu Fuß. Drei der Täter konnten durch die Zeugen als ungefähr 20-jährige Männer südländischen Phänotyps beschrieben werden. Zwei trugen einen Rucksack. Einer der Täter soll eine Mütze, zwei von ihnen sollen ein weißes T-Shirt getragen haben. Die Hintergründe für die Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.