Eine 29-jährige Mutter ist am Sonntag auf dem Goerdelerplatz (Nord-Hemshof) Opfer von Smartphonedieben geworden. Laut Polizei wollte die Frau gegen 14 Uhr mit ihren beiden Kindern die Rohrlachstraße überqueren, als ihr das Smartphone aus der Tasche fiel. Die 29-Jährige brachte zunächst ihre Kinder sicher auf die andere Straßenseite. Als sie zurückkehrte, nahm ein Mann aus einer dreiköpfigen Gruppe das Handy an sich. Die Drei entfernten sich daraufhin mit einem unbekannten Fahrzeug. Einer der Täter soll etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er soll einen Bart und lange, zu einem Zopf gebundene Haare haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.