Unbekannte haben am Donnerstagmorgen gegen 4.40 Uhr die Bewohner einer Wohnung eines Hochhauses an der Neckarpromenade (Neckarstadt) überfallen. Laut Polizei hielten sich in der Wohnung die 31-jährige Bewohnerin und drei Freunde auf, als es unerwartet an der Wohnungstür klingelte. Nach Öffnung der Tür stürmten drei Männer mit einem Messer in die Wohnung und gingen unvermittelt auf einen 20-jährigen Freund der Bewohnerin los. Der junge Mann wurde durch ein Messer verletzt. Die Bewohnerin ging dazwischen und wurde ebenfalls leicht verletzt. Im Anschluss flüchteten die drei Männer aus der Wohnung und verschwanden in unbekannte Richtung. Die Hintergründe für den Überfall werden noch ermittelt. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 33010.