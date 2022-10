Wegen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern, bei der auch eine Schusswaffe eingesetzt wurde, gab es am späten Samstagabend einen Großeinsatz der Polizei in der Ludwigshafener Innenstadt. Zwei Männer wurden mit Verletzungen, die sich als nicht lebensgefährlich herausstellten, in ein Krankenhaus eingeliefert. Die bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei ergaben, dass gegen 23 Uhr ein 38-Jähriger mit einer Schusswaffe in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße und im Umfeld der Gaststätte einen 39-Jährigen und einen 56-Jährigen verletzte. Bei der Fahndung ging der Tatverdächtige der Polizei in Tatortnähe ins Netz. Der 38-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Am Sonntag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen der Tat dauern an. Mit weiteren Ergebnissen sei frühestens Mitte nächster Woche zu rechnen.