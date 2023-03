Drei Männer sind am Montagabend gegen 19.50 Uhr mit einem Beil an der Rezeption eines Hotels in der Bergheimer Straße in Heidelberg aufgetaucht. Laut Polizei sagten sie, dass es sich um einen Überfall handle. Die Angestellten des Hotels reagierten offenbar schnell, schlossen sich in ein Büro ein und alarmierten die Polizei. Daraufhin flüchteten die Männer den weiteren Angaben zufolge nach wenigen Sekunden aus dem Hotel. Alle drei hatten ihre Gesichter verdeckt, so dass keine Täterbeschreibungen vorliegen. Ersten Ermittlungen zufolge kamen die Männer aus der Hebelstraße und verließen das Hotel auch wieder in diese Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.