70 Jahre lang war Ludwigshafen alljährlich im Mai Schauplatz eines skurrilen Wettbewerbs: des Buchfinkenwettsingens. Im Jahr 2008 maßen die Vögel letztmals ihre Stimmkraft. Eine Geschichte über Männer, die auf Kisten starrten. Von Martin Schmitt

Mysteriöses spielt sich ab in den frühen Stunden eines heraufdämmernden Frühlingstages in Oppau: Durch die verschlafenen Straßen des Stadtteils schleppen Männer geheimnisvolle, mit weißen Tüchern verhüllte Kästen. Ihr Ziel ist der Stadtpark, den sie schnellen Schrittes ansteuern. Was die seltsame Truppe wohl im Schilde führt? Handelt es sich um eine Verschwörung oder um ein Ritual einer verschwiegenen Bruderschaft? Die Antwort ist banaler: Die Kistenträger haben alle einen Vogel, und was für einen. Denn unter den Tüchern befinden sich Käfige, und in den Käfigen sitzen – Buchfinken.

Der Ludwigshafener Vogelexperte Franz Stalla hat die Szene in einer Schrift des Oppauer Vereins für Vogelschutz festgehalten. Ein Glück, sonst würde wohl bald in Vergessenheit geraten, welch skurril anmutender Wettbewerb einst im Maien in Ludwigshafen stattgefunden hat, und zwar fast 70 Jahre lang: das Bufiwesi, das Buchfinkenwettsingen.

Finkenschlag auf Schlag

Dabei trällerten die Buchfinken-Männchen ihre charakteristischen Melodien, „Finkenschläge“ genannt, und diese wurden gezählt. Wessen Vogel innerhalb einer bestimmten Zeit die meisten Tonfolgen in die Welt hinausposaunte, wurde Buchfinkenkönig. Ein Titel, der unter Oppaus Vogelfreunden Ruhm verhieß – und kostspielig war. „Der Buchfinkenkönig musste immer das Bier fürs Sommergrillfest zahlen“, erinnert sich Hubert V. Eisenhauer, 79-jähriger Hansdampf in allen Oppauer Gassen und als Schriftführer der Vogelfreunde einst vielfacher Augen- und Ohrenzeuge des flatterhaften Spektakels.

Das Ganze mag schrullig klingen, doch wird der Wettstreit der Finkenhähne mancherorts noch immer gepflegt, in Deutschland beispielsweise im Harz, wo das „Finkenmanöver“ einen hohen Stellenwert genießt und sogar Eingang in das immaterielle Kulturerbe der Unesco fand. Oder in der nordbelgischen Region Flandern, wo das Vinkenzetting, das „Finkensitzen“, vielerorts noch immer den Vogel abschießt, wenn Dutzende Züchter in einer Reihe hocken oder stehen und dabei unentwegt auf die vor ihnen platzierten Kisten starren.

Bei denen piept’s wohl?

Sobald das Startsignal ertönt, wird gelauscht, was die Vöglein zuwege bringen. Ist ein Ruf verklungen, wird er gezählt. In Oppau bedienten sich die Preisrichter dabei jeweils eines Abakus, einer kindlichen Rechenhilfe mit bunten Kugeln, wie aus Stallas Aufzeichnungen hervorgeht. Die Rechenmaschinen wurden leistungsmäßig bisweilen ausgereizt, liegt der Rekord in Oppau doch bei 233 Finkenschlägen in drei Mal fünf Minuten. Die Bestmarke stammt aus dem Jahr 1954 und wurde nie geknackt. Am wenigstens sangesfreudig war ein Finkenhahn im Jahr 1958, als er nur 35-mal anschlug, höchstwahrscheinlich sehr zum Verdruss seines Besitzers.

Warum unter allen heimischen Singvögeln aber ausgerechnet Buchfinken? Amsel, Drossel, Fink – der Star? In der Tat, denn Fringilla coelebs, so der lateinische Name, „singt einfach am schönsten“, sagt Hubert Eisenhauer. Sein Ruf sei laut und deutlich zu vernehmen, daher wurden Buchfinken einst gern als Signalgeber eingesetzt, unter anderem im Bergbau. Außerdem verfügten sie über ein großes Repertoire an Gesangsstücken.

Der Fink, der Star

„Buchfinken vertreiben ihre Konkurrenten durch Singen, deshalb waren die Käfige verhüllt, sonst wären die Tiere närrisch geworden, wenn sie die anderen da hätten sitzen sehen“, erklärt Eisenhauer. Aber hören konnten sich die Rivalen natürlich, so dass sie sich gegenseitig zu Höchstleistungen anspornten, um die lästigen Mitbewerber endlich zu verpfeifen. Zum ohrenklingelnden Klangerlebnis wurde das Gezwitscher, wenn sich wildlebende Finkenmännchen in den Gesangswettstreit einschalteten. Oppau suchte den Superstar, OSDS sozusagen.

Das konnte auch nur funktionieren, wenn die Vögel vorher an den morgendlichen Transport von der heimischen Voliere in den Oppauer Stadtpark gewöhnt waren, sonst wären sie womöglich schüchtern verstummt. Also wurden die Tiere vor dem großen Tag wochenlang immer wieder mit Auto oder Rad durch die Gegend gefahren, erzählt Eisenhauer und muss unwillkürlich schmunzeln. Ein Teilnehmer habe einmal sogar enttäuscht seine schweigenden Flattermänner freigelassen – nur um dann zu hören, wie sie kräftig tirilierten, nachdem sie in einem nahen Baum saßen. Gerissen, diese Buchfinken.

Buchfinken singen im Dialekt

Der Kaiserslauterer Vogelkundler und Bioakustiker Wolfgang Helb erinnert sich noch gut an seine Stippvisite bei den Oppauer Vogelfreunden. Der heute 79-Jährige war damals noch Zoologie-Professor an der TU Kaiserslautern und ein anerkannter Experte für Vogelstimmen, die er auf Band aufnahm und auswertete. Seine Erkenntnis: Auch unter den Vogelstimmen finden sich Dialekte. „In Oppau singen die Buchfinken anders als anderswo in der Pfalz“, sagt Helb, der sich das Phänomen als „Adaptionseffekt“ erklärt. Ein Hahn veränderte aus irgendeinem Grund seinen Gesang, weshalb offenbar die Weibchen eher auf ihn flogen.

Der betreffende Buchfink hatte also keine Meise, sondern einen evolutionären Vorteil, den sich auch andere Hähne verschaffen wollten: Indem sie, gelehrig wie Buchfinken sind, den Vorsänger nachahmten. Die Jungtiere übernahmen die veränderte Tonlage ohnehin, bis letztlich die ganze männliche Buchfinkenschar einer Region ihren eigenen Zungenschlag hatte. Der Oppauer Finken-Dialekt sei nicht grundsätzlich anders, sagt Helb: „Das sind Nuancen.“ Aber doch unterscheidbar.

Doch mussten die Oppauer Finkenzüchter im Laufe der Zeit zahlenmäßig Federn lassen, zu aufwendig gestalteten sich Haltung und Zucht der Vögel. Auch war das Wettsingen zuletzt nicht unumstritten, Tierschützer beklagten immer wieder, die Vögel würden dazu getrimmt, über das natürliche Maß hinaus zu trällern. Die alljährliche Hitparade im Park, ausgetragen erstmals 1938 und zur Vogel-Hochzeit mehr als 30 Teilnehmer zählend, jedenfalls war auf dem absteigenden Ast. Zum Schluss verleaste der verstorbene Vereinsvorsitzende Alfred Pfeiffer sogar Vögel, damit der Wettbewerb überhaupt stattfinden konnte. 2008 verklang dann der letzte Ruf.