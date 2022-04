Wo arbeiten die meisten Männer in Kitas? In Deutschland liegt Leipzig mit 16,7 Prozent Männeranteil auf dem ersten Platz aller Kommunen. Ludwigshafen landete mit 6,8 Prozent auf Rang 139 von 402 bundesweit ausgewerteten Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen bei einer Untersuchung. Im Rhein-Pfalz-Kreis arbeiten noch weniger Männer in Kitas (6,1 Prozent). Der Landkreis belegt damit den 181. Platz. Deutschlandweit gehören durchschnittlich 7,5 Prozent Männer zum pädagogischen Kita-Personal. In Rheinland-Pfalz beträgt der Durchschnitt 6,1 Prozent. Die niedrigste Quote wird aus Bayern gemeldet: Der Kreis Tirschenreuth hat einen Anteil von 0,8 Prozent. Unterm Strich bleiben Männer weiter Exoten in den Einrichtungen zur vorschulischen Kinderbetreuung. Der Trend zeigt aber nach oben: In Ludwigshafen erhöhte sich die Männer-Quote von 4,2 (im Jahr 2011) auf 6,8 (2021) Prozent. Im Kreis erhöhte sich die Quote von 2,9 auf 6,1 Prozent, wie der Zeitungsdienst Südwest mit Berufung auf Statistikämter meldet.