Wenn Tim Mälzer und Jan Ullrich miteinander plaudern. Dann quasselt der eine ganz viel, während der andere schweigt – und letztlich doch die entscheidenden Pointen setzt.

Beim SWR-Podcast-Festival in der ausverkauften Alten Feuerwache wissen der TV-Starkoch und der Ex-Rennrad-Star auf jeweils ihre Weise zu unterhalten. „Mensch, ich könnt Dir noch stundenlang zuhören!“, bringt es Ullrich ganz am Ende der 100 Minuten auf den Punkt. Der Saal brüllt vor Lachen, auch Mälzer stimmt mit ein. Der Redebeitrag beim „Gespräch“ der beiden ungleichen Promis lag wohl bei 90:10 für den Starkoch. Die Big Points aber fährt Team Ullrich ein. „Da rede ich so viel, versuche lustig zu sein, und Du klaust mir am Ende noch die Gags. Klarer Mic-Drop von Dir“, nimmt es der nordisch Jung mit Humor.

Warum aber sitzen der Boris Becker des Radrennsports und der selbsternannte „Küchenbulle“ überhaupt beisammen? Vielleicht, weil sie trotz sicht- und hörbarer Unterschiede doch mehr verbindet als trennt. Beide sind durch tiefe Krisen gegangen, mussten viel öffentliche Kritik ein- und wegstecken. Beide kennen Sieg und Niederlage, das Scheitern, Weitermachen und vor allem die Neuorientierung, um alte Wege hinter sich zu lassen und sich wieder aufrichtig im Spiegel betrachten zu können. „Ehrlichkeit gegen sich selbst tut nicht weh“, sagt Mälzer.

Blind Date unter Beobachtung

Im Dezember 2024 kamen der gebürtige Rostocker und inzwischen im Allgäu lebende Ullrich und der Starkoch aus Pinneberg erstmals zusammen, um im SWR-Podcast-Format „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ über Doping und Burnout, über die Kurven auf der Erfolgsbahn, über Familie und Werte zu plaudern. Nun folgt als Live-Format die Fortsetzung des „Blind Dates“ unter Beobachtung.

Der Dopingskandal, zu dem sich der Tour-de-France-Gewinner von 1997 erst spät bekannte, wird dabei nur gestreift. „Wie? Du hast nur einmal gewonnen?“, wundert sich Mälzer – schon zwei Hände zum Aufzählen bereitet – und bohrt tiefer, konfrontiert Ullrich etwas geschmacklos („Bevor wir uns kennenlernten, dachte ich, das einzige was Jan kochen kann, ist Crack“) mit der Alkohol- und Drogensucht, die 2018 auf Mallorca ihren Tiefpunkt fand. Whiskey und Kokain, völlige Selbstaufgabe und Nahtoderfahrung: vor acht Jahren war der Radprofi dem Sterben näher als dem Leben. „Die Liebe zu meinen Kindern hat mich gerettet. Ohne sie wäre es schlimm geendet. Jetzt will ich ein guter Papa sein“, sagt ein spürbar geläuteter und aufgeräumt wirkender Ullrich vor den Augen seinen jüngsten Sohnes. Nun träume er davon, „mal mit den Enkeln auf dem Arm den Europa-Park“ zu besuchen und nutzte seine Bekanntheit, um sich für den Erhalt eines Freibads einzusetzen.

Koch mit Bewegungsallergie

„Du bist Typ Speedo-Badehose“, weiß Mälzer. Selbst der „Boris-Becker-Moment“, als Ullrich halb Deutschland zum Rennradfahren motivierte, konnte den Starkoch („Ich habe eine Bewegungsallergie“) nicht auf den Sattel bringen. 1997 lebte er in London, kochte im Ritz auch für die Royals, und wohnte mit fünf Mädels in einer WG. Die große Fernsehkochkarriere hatte der 55-Jährige noch vor – und inzwischen zum Großteil hinter sich. „Ich habe ein garstiges Gift in mir gespürt, den Gottschalk-Moment, das Gefühl, wenn die Kerze aus ist“, sagt er über seine Auszeit.

Diese hat auch familiäre Gründe. 2023 starb sein Vater plötzlich und unerwartet. Nun begleitete er in den letzten Monaten seine Mutter, die vor acht Wochen verstarb. Ein ruhiger, intimer Moment, den Mälzer mit seinem neuen Freund teilt. „Hast du auch einen Generationenkonflikt?“, will der Koch wissen. „Nö!“, lautet die knappe Antwort des Radstars. Und alles lacht wieder. Vor allem, weil Mälzer die Antworten zu seinen Fragen gleich mitliefert. Gegen das Gendern und Erziehungsmaßnahmen der Gen Z an die Boomer-Kids will der „krabbelige Typ“ gar nicht so wettern. Also nicht nur. „Die Welt war früher langsamer, wir hatten gar nicht so viele Optionen“, teilt er sein Mitgefühl mit den Digital Natives, und überzieht die Sendung trotz aller Hand- und Lichtzeichen der SWR-Redakteure deutlich.

„Ich möchte auch gerne so reden können wie Du, ich kann es nur nicht so verpacken“, sagt Ullrich ganz aufrichtig. Mit der Geburtsstadt des Fahrrads verbinde er eine andere „gute“ Freundschaft: mit Xavier Naidoo. Der Sohn Mannheims sang unter anderem auf seiner Hochzeit. Eine Ehrlichkeit, die vom Publikum nicht nur mit Applaus quittiert wird.