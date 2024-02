Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider lädt Schülerinnen und Auszubildende zwischen 16 und 19 Jahren zum Girls' Day der rheinland-pfälzischen SPD-Abgeordneten in Berlin ein. Vom 24. bis 26. April kann eine ausgewählte Bewerberin hinter die Kulissen des Bundestags schauen und die Arbeit in den Abgeordnetenbüros kennenlernen. Der bundesweite Girls' Day ermöglicht jungen Frauen, Berufe kennenzulernen, in denen bisher überwiegend Männer arbeiten. „Gleichstellung ist überall und besonders in unserer Arbeitswelt enorm wichtig – egal in welchem Beruf. Auch im Politikbereich sind bisweilen noch immer mehr Männer vertreten als Frauen. Damit sich das ändert, ist Begeisterung und Interesse für die Arbeit in der Politik enorm wichtig, und dafür bietet der Girls' Day eine optimale Grundlage“, bekräftigt Schreider seinen Aufruf. Interessierte können sich per E-Mail bis zum 8. März mit einem kurzen Anschreiben und unter Angabe ihrer Kontaktdaten, ihres Alters und ihrer Schule bewerben: christian.schreider@bundestag.de. Die Kosten für die An- und Abreise sowie die Unterkunft werden übernommen.