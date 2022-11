Zwei Fahrgäste eines Busses sind laut Polizei bei einem Unfall am Dienstagmittag gegen 13.10 Uhr in Oggersheim verletzt worden. Der Bus fuhr an der Haltestelle Schillerplatz los, als eine 13-Jährige vor den Bus lief. Der Busfahrer musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine 14-jährige und eine 76-jährige Businsassin stürzten infolge der Vollbremsung.