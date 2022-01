Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Donnerstag ein Mädchen in einem Bus unsittlich berührt hat. Die Zwölfjährige fuhr gegen 16.30 Uhr im Bus der Linie 74 von der Haltestelle „Halbergstraße“ (Süd) in Richtung Mundenheim. Der Unbekannte habe sie während der Fahrt am Oberschenkel gestreichelt, berichtete sie. Beide stiegen an der Haltestelle „Am Schwanen“ (Mundenheim) aus. Die Videoaufzeichnung des Busses wurde laut Polizei gesichert. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß. Er hat eine Glatze, trug eine weiße FFP2-Maske und Arbeitskleidung (Jacke und Hose, schwarz-blau). Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2773.