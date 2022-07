Gleich doppelten Grund zum Feiern hatten das Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen (Luzie). Mit einem Sommerfest dankte die Einrichtung den 227 Pflegefamilien in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis für die Aufnahme von mindestens einem Pflegekind.

Die Kinder auf dem Sommerfest konnten es kaum abwarten, Spielturm, Vogelnestschaukel, Drehwippe und Trampolin endgültig in Besitz zunehmen. Völlig zu Recht, befand Jugenddezernentin Cornelia Reifenberg (CDU): „Ein Spielplatz ist schließlich dafür da, dass er bespielt wird.“ Umso mehr dankte sie dem Luzie-Freundeskreis und der Bürgerstiftung, die gemeinsam mit der Stadt die neuen Spielgeräte auf dem Platz hinter der Anlage ermöglicht hatten.

Der Spielplatz ist komplett neu gestaltet worden. Foto: Moray

Der Neubau war erforderlich geworden, weil der alte Kletterspielplatz in die Jahre gekommen war und nicht mehr saniert werden konnte. Der neue Spielplatz steht den von Luzie betreuten Kindern ebenso zur Verfügung wie den Pflegekindern, die auf dem Gelände in der Gartenstadt betreuten Umgang mit ihren leiblichen Eltern haben. Für die Überschattung wurden auf der Anlage drei Bäume gepflanzt. „Das wird aber wohl noch ein paar Jahre dauern“, vermutete Ortsvorsteher Andreas Rennig (SPD) mit Blick auf die dürren Jungbäume.

„Nicht in Gold aufzuwiegen“

Luzie-Leiterin Sabine Buckel war auf alle Fälle froh über das Sommerfest in großem Rahmen. „So können wir heute endlich wieder einmal persönlich Danke sagen.“ Dank an die Pflegeeltern der 261 hier rund um die Uhr betreuten Kinder. „Was Sie für die Gesellschaft leisten, ist einfach unbezahlbar.“ Dank aber auch an die Spender der neuen Spielgeräte, namentlich Förderverein und Bürgerstiftung.

Die Vogelnestschaukel wurde prompt in Beschlag genommen. Foto: Moray

„Deshalb ist heute ein guter Tag zum Feiern“, bestätigte Reifenberg. Dem schloss sich Bianca Staßen (SPD) als Kreis-Beigeordnete an. „Man kann die Leistung der Pflegeeltern nicht in Gold aufwiegen. Sie ermöglichen Kindern in Notsituationen ein schönes Leben. Und mit den neuen Spielgeräten wird dieses Leben vielleicht sogar noch ein wenig schöner.“

Luzie-Leiterin Sabine Buckel Foto: Moray

„Voriges Jahr konnten wir nur in ganz kleinem Umfang feiern“, berichtete Holger Förter-Barth. Nun wurde das Gelände hingegen wieder zu einem kunterbunten Abenteuerland – mit einem neuen Spielplatz als Überraschung und echtem Höhepunkt. Weitere Unterstützung ist nicht ausgeschlossen, versprach Marcel Jurkat im Namen der Bürgerstiftung. „Ein Ehepaar hat uns ihr Vermögen als Erbschaft hinterlassen – mit der Vorgabe, das Geld zum Wohl von Kindern zu verwenden.“