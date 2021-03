Mitte Februar ist ein 19-jähriger Ludwigshafener am Lutherplatz in der Stadtmitte von drei Männern angegriffen worden. Nun hat die Polizei einen der drei Tatverdächtigen ermittelt. Die Suche nach den anderen beiden Tätern läuft noch. Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte, brachte sie eine DNA-Übereinstimmung auf die Spur des ermittelten 23-jährigen Tatverdächtigen. Seine DNA wurde laut Polizei an einer Mütze, die am Tatort zurückgelassen wurde, gesichert. Das 19-jährige Opfer war damals in Begleitung seiner Freundin die Kaiser-Wilhelm-Straße entlanggelaufen und geriet gegen 20 Uhr mit einem bislang Unbekannten in Streit. Der Mann habe das Paar daraufhin in Richtung Lutherplatz verfolgt. Dort habe plötzlich ein dunkelfarbener VW Golf vor dem 19-Jährigen angehalten, und zwei weitere Männer seien ausgestiegen. Gemeinsam hätten die drei Männer den 19-Jährigen mit einer Schusswaffe, einer Machete sowie einem Messer bedroht. Es entstand eine Rangelei. Salvatore Montana, Juniorchef des Restaurants La Torre Da Angelo, bekam den Streit mit und zeigte mit einem Pizzabäcker Zivilcourage. Sie schnappten sich unter anderem einen Besenstiel und gingen in Richtung der Streitenden. Die drei Täter flüchteten. Mit seinem Eingreifen sorgte Montana für ein großes mediales Echo.