Welche Touren die neuen Stadtführungen der Tourist-Info beinhalten und was sich ändert.

Mit einem deutlich erweiterten Stadtführungsprogramm eröffnet die Tourist-Info Ludwigshafen unter dem Dach der Marketinggesellschaft Lukom die Saison 2026. Unter dem Titel „Lust auf LU“ erwartet Teilnehmer ein Mix aus Architektur-, Kultur- und Stadtteilführungen, die von April bis Oktober jeweils am ersten Mittwoch und Freitag des Monats stattfinden. Vier ausgewählte Touren geben einen ersten Vorgeschmack.

Hingucker: haushohes Wandgemälde. Foto: T. Kleb/Lukom

Zum Auftakt (1. April, 17.30 Uhr) führt die Tour in einen der markantesten Sakralbauten der Stadt. Die Friedenskirche fasziniert durch ihre außergewöhnliche Rundbau-Architektur und einen hellen, kunstvoll gestalteten Innenraum, in dem Tageslicht besondere Akzente setzt. Ein weiteres Highlight dieser Führung ist die erlebbare Installation „Lichtblicke“, die den Raum atmosphärisch in Szene setzt und den Besuch zu einem besonderen Sinneserlebnis macht.

Karl-Kornmann-Platz in der Bahnhofstraße. Foto: T. Kleb/Lukom

Bei der Tour am 8. Mai, 17.30 Uhr, stehen Kunst und Architektur im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Vom ikonischen Harlekin, der vor dem im brutalistischen Stil erbauten Kulturzentrum „Das Haus“ im Kopfstand grüßt, führt der Rundgang durch die Westendsiedlung bis hin zum urbanen Geflecht aus Pylonbrücke und Hauptbahnhof. Dort erwarten Teilnehmer großformatige und kleinteilige Wandkunstwerke, die den Abschluss dieser Führung bilden.

Wahrzeichen am Ebertpark: die Eberthalle Foto: T. Kleb/Lukom

Die „Muralu“-Radtour führt am 3. Juni, 17.30 Uhr, zu den weithin sichtbaren, meist haushohen Wandkunstwerken in verschiedenen Stadtteilen. Vor Ort geben die Kuratoren Hintergrundinfos zur Entstehung der Murals und zur künstlerischen Idee hinter den einzelnen Arbeiten.

Anmeldung sind per E-Mail an tourist-info@lukom.com und telefonisch unter 0621 512036 möglich. Die Bezahlung folgt erstmals dem Prinzip „pay, what you want“, das bedeutet, dass jeder Teilnehmer selbst entscheidet, wie viel ihm oder ihr die Führung wert ist. Infos zum Tourenangebot im Netz online unter www.lukom.com/events/.