Das Frühjahr verspricht „Mehr Lust auf Ludwigshafen“. Unter diesem Motto bietet die Tourist-Info ein ganzes Paket an Exkursionen an, die die Stadt am Rhein mal zu Fuß, mal auf dem Rad und sogar auf Elektro-Rollern zu erkunden. Mehr Lust aufs Maudacher Bruch oder den Frankenthaler Kanal? So lautet jetzt die Frage an Interessierte. Denn bei den meisten der Touren können die Teilnehmer vorab innerhalb eines Gewinnspiels über die App LU digital und über die Facebookseite Ludwigshafen.Stadtmarketing zwischen zwei Alternativen wählen.

So auch bei der zweiten Fahrradtour am Freitag, 29. April, 15 Uhr, die entweder durch die großräumige Naturlandschaft des Maudacher Bruch führt oder ganz im Norden der Stadt das Areal um den historischen Frankenthaler Kanal erkundet. Gewählt wird das Ziel, das die meisten Stimmen auf sich vereint. Die Stadtmarketinggesellschaft Lukom als Veranstalterin lädt dann unter allen Teilnehmern zehn mal zwei Personen zur kostenlosen Fahrradtour nebst Snack und Getränk unterwegs ein.

Frist bis 21. April

Die Teilnahme an der Verlosung für die aktuelle Tour ist bis 21. April möglich. Das Gewinnspiel läuft über die Facebook-Seite Ludwigshafen.Stadtmarketing unter dem entsprechenden Post und über die App LU digital unter der Rubrik „Mehr Lust auf LU“. Über die Facebook-Seite und über die App werden jeweils fünf mal zwei Teilnahmeplätze verlost.