LUnited, das gemeinsame Projekt von BASF, dem Sozialunternehmen Haus des Stiftens und der Stadt Ludwigshafen, geht mit ersten Maßnahmen in seine Umsetzungsphase. Freuen dürften sich viele ehrenamtlich Tätige vor allem über eine neue „Agentur für Engagement“, die gegründet werden soll.

„Die neue ,LUnited Agentur für Engagement’ soll sich ausschließlich um die Belange von Vereinen und Zivilgesellschaft in Ludwigshafen kümmern. Dazu ist eine Stelle ausgeschrieben, die in Vollzeit oder im Jobsharing besetzt werden kann“, teilt die BASF in einer Pressemitteilung mit.

Als weitere Maßnahme wird ein neuer Newsletter genannt, der in regelmäßigen Abständen auf aktuelle Fördermittel und -möglichkeiten für Vereine hinweisen soll. Auch das hatten nämlich die Befragungen von Ehrenamtlern in den vergangenen Monaten gezeigt: „Viele wissen gar nicht um bestehende Fördertöpfe, die sie für ihre Zwecke anfragen und nutzen können.“ Der LUnited-Newsletter soll darüber hinaus weitere Tipps und hilfreiches Wissen für die Engagierten bereitstellen.

„Wir freuen uns, dass wir nun die Ergebnisse aus den Befragungen in konkrete Maßnahmen gießen können, und sind optimistisch, dass wir damit einen wirklichen Mehrwert für Ehrenamt und Vereine schaffen“, sagt BASF-Werksleiter Uwe Liebelt.

„Wertvolle Arbeit“

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) betont: „Unsere Ehrenamtlichen sind das Rückgrat unserer Vereine und des zivilgesellschaftlichen Engagements in Ludwigshafen. Es ist beeindruckend, wie viele von ihnen sich aktiv an den Umfragen und Stadtteildialogen von LUnited beteiligt haben. Unser Ziel ist es, sie in ihrer wertvollen Arbeit bestmöglich zu unterstützen.“

Die BASF hatte das Projekt LUnited initiiert und war im Herbst 2023 mit mehreren Partnern gestartet. Ziel ist ein gutes Miteinander in der Stadt durch Menschen, die sich zusammen für Ludwigshafen einsetzen. „LUnited will die vielen Ehrenamtlichen, die Vereine und anderen Helden des Alltags, denen die Stadt am Herzen liegt, zusammenbringen“, fassen die Verantwortlichen zusammen.

Nach einer Umfrage- und Analysephase, in der Vereine und gemeinnützige Akteure ihre Sorgen und Bedarfe einbringen konnten, hatte das Projektteam ermittelt: Welche Probleme im Bereich Zivilgesellschaft und Engagement sind am größten? Gibt es ähnliche Herausforderungen bei verschiedenen Gruppen? Ein mit Vertretern verschiedener Institutionen besetztes „Sounding Board“ diskutiert und beschließt nun Lösungen für genau jene Probleme, die in Befragungen und Dialogen zutage getreten waren. Alles Wichtige zu LUnited gibt es im Netz unter http://www.lunited.de.