Die Veranstaltungsreihe „After Work LU“ ist auch in ihrer zweiten Saison erfolgreich gewesen. Am Donnerstag ging die letzte Veranstaltung der Reihe auf dem Ludwigplatz in Kooperation mit der BASF-Gastronomie über die Bühne. Finanziert wird das Event mit dem Förderprogramm „Innenstadt-Impulse“ des Landes.

Ursprünglich waren drei Veranstaltungen in diesem Jahr geplant: „Der enorme Publikumszuspruch zu den ersten drei Terminen in diesem Jahr hat unser Konzept erneut auf so beeindruckende Art bestätigt, dass wir uns in Abstimmung mit unseren Kooperationspartnern, allen voran die Gastronomie der BASF, kurzerhand zu einem zusätzlichen, vierten Termin entschlossen haben“, erklärt dazu Christoph Keimes, Geschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft Lukom.