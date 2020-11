Der Abriss des maroden Teils der Hochstraße Süd (die sogenannte Pilzhochstraße) war für viele Ludwigshafener ein ebenso spannendes wie emotionales Ereignis in diesem Jahr. Etliche Bürger waren ab Mitte Juni live vor Ort mit dabei, als die Firma Moß begann, die gut 500 Meter lange Betontrasse mit Baggern abzutragen. Nun möchte die Ludwigshafener Marketinggesellschaft Lukom, dass viele Bürger sich eine Erinnerung an die Trasse, die seit 1959 das Stadtbild am Berliner Platz geprägt hat, bewahren können. Die Lukom hat sich dafür beim Abrissunternehmen Moß einige Eimer Abbruchmaterial gesichert und verkauft die Betonbrocken ab Donnerstag. Erhältlich sind die ganz speziellen Erinnerungsstücke bei der Tourist-Information am Berliner Platz. Die Brocken kosten je nach Größe ab fünf Euro. Der Erlös geht über den Marketingverein an einen guten Zweck, versichert Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes. Er ergänzt: „Natürlich versichern wir mit einem Zertifikat die Echtheit des Hochstraßen-Süd-Betons.“ Insgesamt verkauft die Lukom 250 Brocken. Keimes hofft auf großes Interesse. Das Stöbern lohne sich, denn einige Steine „tragen noch die markante grüne Fassadenfarbe des Hochstraßenabschnitts“. Insgesamt waren beim Abriss 30.000 Tonnen Bauschutt angefallen. Am 22. August 2019 wurde die Pilzhochstraße für den Verkehr gesperrt. Am 22. November 2019 wurden auch alle Bereiche darunter wegen Einsturzgefahr gesperrt. Seit 14. September ist der Nahverkehrsknotenpunkt Berliner Platz wieder geöffnet. Ein Ersatzbau für die Pilzhochstraße wird derzeit geplant, er soll bis 2025/26 stehen und einen dreistelligen Millionenbetrag kosten.