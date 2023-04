Die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) zieht eine positive Bilanz zum Start der Frühjahrsmess’. Die Fahrgeschäfte des zehntägigen Innenstadt-Volksfestes im neuen Format hätten am vergangenen Wochenende über mehrere Stunden großen Zuspruch erhalten. „Wir sind mit unserem Großfahrgeschäft ,Eclipse’ erstmals in Ludwigshafen und sind mehr als zufrieden“, sagt Johan Korten. Die Familien Spangenberger und Herzberger sind von der Auslastung ihrer Fahrschäfte „Breakdance“ und Autoscooter nach Lukom-Angaben begeistert. Auch die Betreiber von Imbiss- und Verkaufsständen seien mit der Resonanz sehr einverstanden. Das neue Konzept der Lukom zum Innenstadt-Volksfest habe überzeugt. Am 19. April ist Familientag mit vergünstigten Preisen. Die Frühjahrsmess’ auf dem Berliner Platz läuft noch bis Sonntag, 23. April. Tägliche Öffnungszeiten sind von 11 bis 22 Uhr.