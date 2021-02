Auch in diesem Sommer müssen die Ludwigshafener auf das beliebte Stadtfest verzichten: Die Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) werde bis mindestens Ende Juni wegen der Corona-Pandemie keine größeren Publikumsveranstaltungen durchführen. Diese Entscheidung betreffe auch das Stadtfest sowie das Parkfest im Ebertpark. „Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens und der unvorhersehbaren zukünftigen Dynamik können die beiden Veranstaltungen leider nicht stattfinden“, erklärte Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes am Freitagnachmittag. Die Lukom will dennoch für die Bürger der Stadt und der Region zu einem späteren Zeitpunkt Angebote zum Zusammenkommen und Feiern bieten. „Wir hoffen, im Spätsommer oder im Herbst wieder größere Publikumsveranstaltungen oder Ersatzveranstaltungen durchführen zu können. Gemeinsam mit unserem Hauptsponsor BASF und Projektpartner SWR 3 besprechen wir unterschiedliche Szenarien und angepasste Veranstaltungsformate“, informierte Keimes. Durch die längere Vorlaufzeit erhofft sich die Lukom bessere Rahmenbedingungen und eine höhere Planungssicherheit. Auch soll den Künstlern und Partnern eine verlässliche Perspektive geboten werden.